Москва, , 17:15 — REGNUM Законопроект о штрафах за некорректно работающие камеры видео‑ и фотофиксации нарушений ПДД внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Иваном Пиляевым и Александром Курдюмовым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Неисполнение требований по соблюдению ГОСТ Р 57 145−2016 в части установки нестационарных специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах предлагается наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы на срок до одного года.

Парламентарии обратили внимание на то, что недобросовестные частные организации и индивидуальные предприниматели устанавливают камеры не там, где существует повышенная аварийность, а там, где максимально часто нарушается скоростной режим, искусственно создают «аварийный участок» несколькими мелкими авариями, о чем извещают в СМИ, маскируют видеокамеры в придорожных лесопосадках, за поворотами, за кузовом автомобиля или прямо на машине, устанавливают камеры некорректно, либо изменяют настройки погрешности.