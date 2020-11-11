Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии — это попытка Минска скрыть отсутствие демократии в республике, сообщается в заявлении от 11 ноября представителя пресс-службы Госдепа Кейла Брауна.

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Выразив солидарность с Лондоном по поводу высылки 9 ноября из Белоруссии двух дипломатов из Великобритании, Браун заявил:

«Этот необоснованный и неоправданный акт белорусских властей является лишь последней на данный момент попыткой скрыть притеснения и репрессии, с которыми ежедневно сталкиваются белорусы, в том числе активисты и представители СМИ, в борьбе за демократию».

От лица Вашингтона американский дипломат призвал Минск «прекратить репрессии», и прислушавшись «к мнению народа», провести «свободные и справедливых выборы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское внешнеполитическое ведомство практически дословно процитировало исполненное негодованием заявление Форин-офиса о высылке своих сотрудников из Минска.

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