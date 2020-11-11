Вашингтон, 11 ноября 2020, 17:14 — REGNUM Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии — это попытка Минска скрыть отсутствие демократии в республике, сообщается в заявлении от 11 ноября представителя пресс-службы Госдепа Кейла Брауна.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»
Выразив солидарность с Лондоном по поводу высылки 9 ноября из Белоруссии двух дипломатов из Великобритании, Браун заявил:
От лица Вашингтона американский дипломат призвал Минск «прекратить репрессии», и прислушавшись «к мнению народа», провести «свободные и справедливых выборы».
Читайте также: Два британских дипломата объявлены в Белоруссии персонами нон грата
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское внешнеполитическое ведомство практически дословно процитировало исполненное негодованием заявление Форин-офиса о высылке своих сотрудников из Минска.
Читайте ранее в этом сюжете: Лондон осудил высылку своих дипломатов из Минска