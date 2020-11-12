Ватикан, , 03:45 — REGNUM В новых реалиях американским демократам приходится искать новые способы очернения своих республиканских оппонентов, пишет главный редактор журнала First Things Мэтью Шмитц в лондонском издании Catholic Herald. Что, по его мнению, изменилось в риторике демократов по отношению к правым, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

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Независимо от победителя президентских выборов левые в США сильно изменились, считает Шмитц. Совсем недавно их обвинения в адрес правых строились на утверждениях о любви оных к войне и ненависти к беднякам. Теперь левые взяли на вооружение термины «расисты, фашисты, ксенофобы», которыми они имеют свои оппонентов, но эти слова показывают не видение правых — левыми, а видение левыми самих себя тоже. То, что меняется их риторика, говорит об изменении политической действительности, ведь раньше, обвиняя правых в жадности и воинственности, они создавали себя имидж партии мира, партии, защищающей маленького человека. С расширением своей электоральной базы Демократическая партия стала использовать и новые выражения.

Для понимания процесса нужно учитывать, что сейчас демократы представляют 21 из 22 самых богатых избирательных округов в США. Средний доход голосующих за демократов — 61 тысяча долларов, средний доход голосующих за республиканцев — 53 тысяча долларов. Ничего удивительного, что Хиллари Клинтон в 2016 году выразила готовность уничтожить банки, «если они этого заслуживают», но тут же отыграла назад, усомнившись, что такое действие как-то улучшит положение ЛГБТ, женщин и иммигрантов. «Независимо от того, останется ли Трамп на своем посту, левые будут продолжать искать способы дискредитировать правых, которые уже нельзя очернить, как слуг Мамоны и Марса», — полагает Шмитц.

О других темах, которые обсуждает католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь».