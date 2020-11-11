Дамаск, 11 ноября 2020, 17:05 — REGNUM Лига Арабских государств (ЛАГ) умерла и её пора похоронить, заявил 11 ноября замглавы МИД Сирии Айман Сусан в интервью агентству РИА Новости.
«ЛАГ умерла, надо проявить уважение и похоронить ее», — цитирует агентство слова Сусана.
Таким образом замглавы МИД Сирии ответил на вопрос об отношении ЛАГ к конференции по возвращению беженцев.
При этом дипломат отметил, что Дамаск выступает за соблюдение принципа взаимности хороших отношений с другими странами, особенно с арабскими.
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