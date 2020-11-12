Москва, , 08:11 — REGNUM Предварительные оценки «Дом.РФ», согласно которым годовой рекорд по выдаче ипотеки установлен в России досрочно, вызвали споры среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Банки стали больше использовать понятие «Деньги должны работать», но в России, я считаю, — три недостатка в использовании этого принципа. Первый, это то, что банки хотят большой и быстрой прибыли, поэтому у них драконовские проценты, за рубежом скромнее. Второе, это все-таки в наших банках в основном деньги простых граждан, в то время как олигархат все выводит за рубеж, поддерживая там экономику. Третье, это то что банки, давая ипотеку, поддерживают строительную отрасль. Вот если бы олигархат не выводил огромные средства за рубеж, то банки смоги бы активнее вкладывать деньги не только в малый бизнес, но и финансирование крупных отраслей промышленности частным капиталом возросло в разы», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Ряд комментаторов дал позитивную оценку таким расчётам. По их видению, это является свидетельством того что правительство России ведёт правильную социальную политику и население, благодаря этому, активнее обзаводится новым жильём.

«Закономерный и позитивный рекорд. Любой молодой семье нужна квартира, да и не молодой. Люди охотнее стали брать ипотечный кредит ‑ и хорошо. Всем хорошо. Вообще работа государством проводится в этом направлении заметная. Мы заканчивали платить свою ипотеку, когда ставка была ещё 13%, а теперь банки на вторичку дают под 9%! А новая программа, когда в строящихся домах ставка может быть 5,5−6,5% это вообще качественно новый уровень. Эскроу счета защищают покупателя от возможных потерь, а застройщики получили новый растущий спрос. И это в период, когда коронавирус просто рубит под корень бизнес. Вот прекрасный пример, когда грамотная социальная поддержка пришла своевременно, сразу результат налицо», — поделилась мнением Лия В.

Другие расценили данную новость не совсем радужно. По их видению, такой тенденции сопутствовал ряд условий, который в конечном итоге может отрицательно сказаться на ситуации с ипотечным жильём в будущем.

«Это следствие госпрограммы субсидирования ипотечной ставки. Чтобы успеть до 1 ноября, народ хватал квартиры под 6,5% годовых так, что цена в эконом-классе выросла на 20%. Но людям невдомёк, что всю их экономию на процентной ставке съел рост цены объекта. Теперь программу продлили до 1 июля, и пузырь продолжил надуваться. Как только государство перестанет субсидировать ставку ипотеки, рынок встанет колом, цена пойдёт вниз», — считает Антон Ш.

Нашлись и те, кто попытался донести точку зрения, согласно которой Россия во время пандемии коронавируса переживает непростую экономическую ситуацию, а значит, многие граждане, кто взял жильё в ипотеку в будущем могут столкнуться с финансовыми проблемами.

«В кризисные года во всём мире падает покупательская способность на недвижимость в России всё совершенно наоборот, люди оставшиеся деньги хотят вложить в недвижимость. Это чревато последствиями не все смогут вернуть эти кредиты, а также после рекордных вложений последует огромный провал», — пишет Александр А.

Напомним, 11 ноября, согласно предварительным расчётам «Дом.РФ», годовой рекорд по выдаче ипотеки был установлен в России досрочно. За десять месяцев банки выдали больше займов на жильё, чем за рекордный 2018 год, — 3,2 трлн рублей.