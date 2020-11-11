Варшава, , 16:49 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью для Polskie Radio 24 сообщил, что руководство некоторых больниц отказалось от помощи военных в борьбе с пандемией. По мнению главы оборонного ведомства, отказ был политически мотивирован.

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»Директора некоторых больниц, которые управляются местными органами власти в регионах, в руководстве которых доминирует оппозиция, отказывают армии в доступе в больницы, когда военные приходят на помощь гражданским службам здравоохранения», — заявил Блащак.

По его мнению, это можно объяснить лишь политической конъюнктурой. «Есть местные самоуправления, подконтрольные оппозиции, и группа этих самоуправлений борется с властью даже в очень сложной пандемической ситуации, демонстрируя нежелание иметь дела с военными как с оплотом государства. Хотя сегодня надо бороться за жизнь и здоровье людей», — подчеркнул он.

При этом Блащак отметил, что от помощи военных отказались представители лишь нескольких больниц. «Это лишь небольшая часть. Подавляющее большинство больниц пользуются помощью военных, и это хорошее решение, оно касается солидарности и взаимопомощи», — заключил он.