Варшава, , 16:49 — REGNUM Польские националисты 11 ноября наводнили центральные улицы столицы по случаю Дня независимости республики.

В марше участвуют несколько тысяч человек. Участники несут флаги Польши, файеры, запускают петарды.

Добавим, что эти мероприятия проходят незаконно, так как власти из-за пандемии запретили массовые сборища.

Напомним, 11 ноября с 1918 года Польша празднует День независимости. Так называемые марши независимости ежегодно проводятся в республике в этот день уже десять лет. Инициаторами являются польские националистические организации.

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