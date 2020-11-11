Варшава, , 16:44 — REGNUM Папа Римский Франциск 11 ноября, в честь Дня независимости Польши, поздравил жителей страны с праздником. Во время обращения он вспомнил об Иоанне Павле II и пожелал всем мира и благополучия. Об этом передает Polskie Radio 24.

Обращаясь к жителям Польши во время трансляции аудиенции из папской библиотеки в Апостольском дворце, Франциск сказал: «Сегодня в Польше День национальной независимости. Когда мы благодарим Господа за дар национальной и личной свободы, на ум приходит то, чему учил первый польский глава Ватикана — Папа Иоанн Павел II. Он учил молодых людей, что быть свободным — это значит использовать свою свободу для правды».

Франциск также подчеркнул, что «быть по-настоящему свободным — не значит делать все, что нравится и хочется». «Быть свободным — значит быть человеком с чистой совестью. И делать то, что действительно полезно, быть человеком для других», — сказал Папа, вспоминая слова Иоанна Павла II из Послания к молодым.

В конце своего выступления Франциск добавил: «Да благословит Господь всех поляков миром и благополучием».

Аудиенция, как и предыдущая, прошла без участия верующих из-за ужесточения мер санитарной защиты и риска заражения коронавирусом.