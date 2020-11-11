ст-ца Гиагинская, , 16:44 — REGNUM В Адыгее отправлен в отставку глава Гиагинского района Александр Бутусов. Он добровольно написал заявление о досрочном прекращении полномочий, и районный совет народных депутатов Гиагинского района принял отставку. Информация об этом появилась на официальной странице совета народных депутатов в Instagram.

Напомним, Александр Бутусов является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, которое СУ СК РФ по Адыгее возбудило 29 октября в отношении чиновника.

Он подозревается в незаконном поручении захоронить коммунальные отходы на землях сельхозназначения, которое отдал своим подчиненным. Решение о ликвидации свалки, которая располагалась вблизи станицы Гиагинская, ранее принял суд. А Бутусов пытался избежать административной ответственности за неисполнение судебного решения о рекультивации свалки.

Захоронение отходов на землях сельхозназначения нанесло ущерб муниципалитету и собственникам земли на 12 млн рублей.

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