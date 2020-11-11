Москва, , 16:46 — REGNUM Заявление чешской разведки о том, что кибератаки и продолжающийся рост напряженности между США, РФ и КНР могут стать причиной Третьей мировой войны, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили комментарии 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ну и открытие! … Какая у них разведка, да и что нового они открыли? И так ясно, что в мире все время напряженность, противостояние, противодействие и т.д. Как закончилась Вторая мировая, появились угрозы Третьей», — отметил Валерий В.

Некоторые пользователи заявили о своём неверии в возможность Третьей мировой войны. На их взгляд, главы ядерных стран знают, что в случае глобального конфликта на Земле не останется ни одного живого человека, что делает такое противостояние бессмысленным.

«Да ну бред. Локальные конфликты были всё время с конца второй мировой, и напряжённость тоже всегда была, Вьетнам, Афганистан, холодная война, Ирак, Иран, весь ближний восток и северная Африка и т.д. — постоянно везде воюют чужими руками кукловоды. Но три мировых ядерных державы напрямую друг друга не будут атаковать, какие бы беспринципные там не сидели люди в верхах, они тоже жить хотят, а выживших в такой войне не будет», — считает пользователь под псевдонимом «Бо».

Другие оказались уверены, что война уже идёт, но носит она пока гибридный характер. Тем не менее, граждане считают, что данная фаза может перейти в глобальный горячий конфликт, результаты которого никто предсказать не может.

«Она уже началась, сейчас идет биологическая война против человека, со временем это может перерасти в военные действия, войны были всегда, теперь ситуация осложнилась из-за пандемии, рушится экономика стран, никто не знает, что будет дальше, старые распри тоже не забыты и время от времени вспыхивают конфликты, это может перерасти в масштабные военные действия, куда будут втянуты и другие страны, все накалено до предела, везде, мир сейчас хрупок и то, что происходит сейчас, может привести к чему угодно», — написала Татьяна Ч.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что США являются главной угрозой миру, но пока нет рычагов, способных повлиять на них. Граждане отметили, что предположения строить можно, но, на самом деле, никто не может с точностью сказать, как всё повернётся.

«В настоящее время всё возможно, любое неправильно действие может закончиться с непредсказуемым результатом. Единственное правильное решение, это полностью блокировать США, это самое непредсказуемое г-во в мире, которое имеет самый большой ядерный арсенал, но сделать это невозможно. Когда-то ошибка произойдёт при любом раскладе, чем это закончится, предсказать можно, но нет смысла», — пишет Wladimir M.

Напомним, 11 ноября разведка Чехии выступила с заявлением о том, что кибератаки и продолжающийся рост напряженности между США, РФ и КНР могут стать причиной Третьей мировой войны.