Берлин, , 16:39 — REGNUM Известие о подписанном соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Берлине восприняли «с облегчением», сообщил 11 ноября журналистам представитель германского МИД Кристофер Бургер.

Бургер «С облегчением приняли к сведению заключенное соглашение».

Германский дипломат добавил, что следующим шагом должны стать переговоры, которые позволили бы на долгое время разрешить нагорнокарабахский конфликт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 9 ноября подписали президент РФ Владимир Путин и ключевые фигуры конфликтующих сторон — премьер-министр Армении и президент Азербайджана.

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