Берлин, 11 ноября 2020, 16:39 — REGNUM Известие о подписанном соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Берлине восприняли «с облегчением», сообщил 11 ноября журналистам представитель германского МИД Кристофер Бургер.
Германский дипломат добавил, что следующим шагом должны стать переговоры, которые позволили бы на долгое время разрешить нагорнокарабахский конфликт.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 9 ноября подписали президент РФ Владимир Путин и ключевые фигуры конфликтующих сторон — премьер-министр Армении и президент Азербайджана.
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