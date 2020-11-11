Варшава, , 16:31 — REGNUM Лидер польской оппозиционный партии «Гражданская платформа», депутат Сейма Борис Будка заявил, что, если Варшава наложит вето на проект бюджета ЕС на 2021−2027 годы, это станет первым шагом к выходу Польши из ЕС, к так называемому Polexit. Об этом передает Dziennik.

«Сегодня день, когда вы должны четко спросить премьер-министра Матеуша Моравецкого: поддержит ли он полезный для Польши бюджетный проект ЕС, благодаря которому у нас появится отличный шанс для восстановления польской и европейской экономики в эти трудные кризисные времена?», — задался вопросом политик по время брифинга 11 ноября.

По его мнению, «сегодня не время для политических игр и очередной идеологической войны, которую могут нам навлечь некоторые правые польские политики». «В трудные времена мы должны быть вместе, и поэтому сейчас, в 102-ю годовщину восстановления независимости Польши, мы требуем от премьер-министра Моравецкого поддержать полезные бюджетные решения, от которых зависит будущее не только нас, но и наших детей и внуков», — добавил он.

По мнению Бориса Будки, вето и конфликт с Брюсселем — это «мечта Качиньского». «Именно он в трудные времена пытается найти общих врагов — бывших учителей, врачей, польских женщин. Сегодня он пытается сместить это внимание в сторону Европейского союза. Хочу еще раз подчеркнуть, что вето на этот бюджет будет вредно для Польши», — отметил политик.

«Если власти все-таки решат наложить вето на бюджетные решения Брюсселя, это может привести к выходу Польши из Европейского союза», — заключил депутат.

Напомним, ранее Варшава совместно с Будапештом пригрозили заблокировать бюджет ЕС, если вступит в силу постановление, разрешающее сокращение финансирования стран-членов, если там нарушается принцип верховенства закона. Венгрия и Польша больше других подвергались за это критике.