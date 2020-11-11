Варшава, , 16:29 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда выступил с традиционным посланием к населению Польши в честь Дня независимости республики, который отмечается 11 ноября. Об этом передает Polskie Radio 24.

Польский лидер отметил, что «ровно 102 года назад исполнилась великая мечта поколений поляков: Польское государство вернулось на карту мира». «Польша восстановила независимость. За это многие наши соотечественники заплатили самую высокую цену, цену собственной жизни. Давайте вспомним о них в этот особенный день», — добавил он.

Львиная доля выступления президента была посвящена непростой ситуации в связи с пандемией коронавируса. «Я знаю, что значит заболеть COVID-19. Я прекрасно понимаю то беспокойство, которое сопровождает многих из вас по поводу здоровья своих близких. Я сам испытал это в последние несколько недель. К счастью, болезнь уже позади, как и у тысяч моих соотечественников», — отметил Дуда.

При этом, он призывал относиться к пандемии со всей серьезностью: «Весь мир борется с пандемией коронавируса, которая полностью изменила нашу повседневную жизнь. Мы боремся уже со второй волной пандемии в последние недели. Мы узнаем о тысячах новых инфекций и болезней, а также о смертях. Ситуация очень серьезная. По его оценке, это серьезный вызов для всех граждан, для здравоохранения и для государственных органов. Поэтому прошу всех отнестись к этому со всей ответственностью».

»В ближайшие месяцы появится вакцина, которая наконец-то позволит нам победить пандемию. Обеспечение его для наших граждан в настоящее время является одной из важнейших задач польского государства», — сказал Дуда, добавив, что лично занимается этим уже несколько месяцев.

Завершил свое послание польский президент словами: «Да здравствует свободная, независимая, суверенная Польша. Сильная благодаря нашему единству и согласию».

Напомним, дата 11 ноября была выбрана в Польше в качестве Дня независимости в честь провозглашения независимости государства.