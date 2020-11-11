Москва, , 16:47 — REGNUM Заявление главы издания RealClearPolitics Тома Бивэна, в котором он опровергло занижение числа выборщиков, проголосовавших за кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, вызвало споры в сети. Граждане оставили свои комментарии 11 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Так я давно заметил, почему они засчитали эти штаты в пользу Байдена, при таких данных? Пенсильвания + 0,7% в пользу Байдена при 98% подсчета всех бюллетеней. Висконсин + 0,6% в пользу Байдена при 98%. Но при этом не засчитали Трампу до сих пор победу в штате Сев. Каролина, где у него преимущество +1,4% при тех же 98% подсчета голосов», — отметил пользователь The Sergey.

Пользователи поделились на две противоборствующие стороны, которые решили поспорить на тему того, честными оказались выборы в США или нет. Одни из них заявили, что выборы в Америке по определению не могут быт нечестными.

«Да выиграл он выборы, все по-честному на по-настоящему свободных выборах, серьезных нарушений могущих повлиять на результат не зафиксировано. А если бы вот там происходил наглый беспредел как у нас происходит, то ни один суд не признал бы выборы честными и законными», — считает пользователь Niko220v.

Другие указали на те факты которые говорят о том, что выборная система в США была попросту дискредитирована. Граждане заявили, что не ожидали увидеть настолько нечестные выборы в прогрессивном западном государстве.

«Система выборов в США это какая-та средневековая дичь. Посчитать не могут, сколько живых, реальных, избирателей не знают. Какие-то выборщики которые могут проголосовать совсем не так как избиратели. И к этому добавляется голосования почтой, которая теряет бюллетени тысячами. Жесть. Да дали бы этим двум старикам игральные кости со стаканчиком и то честнее. Ну, или пусть охаживают друг-друга оглоблями, кто выполз из загона самостоятельно, тот и президент США», — написал пользователь «Ан Бах».

Тем не менее, часть пользователей заявила о том, что ждёт результатов судебного процесса и надеется, что действующий глава США Трамп не сдастся просто так. Граждане отметили, что это сильный политик, который будет держаться до последнего в поиске справедливости на выборах президента Соединённых Штатов.

«Трамп за последние четыре года выдержал такую мощную нагрузку от демократов и не «развалился». А сейчас осталось выиграть в суде, при перевесе консервативных судей», — пишет пользователь под псевдонимом «Буржуа Крадут Не у Нас».

Напомним, 11 ноября глава издания RealClearPolitics Том Бивэн опроверг занижение числа выборщиков, проголосовавших за кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена.