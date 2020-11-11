Кострома, , 16:12 — REGNUM Выборы нового сити-менеджера Костромы переносятся на неопределённый срок. Об этом сообщает «Kostroma.Today». Заседание городской думы, на котором парламентарии должны были проголосовать за нового сити-менеджера, должно было состояться 12 ноября. Однако, для принятия решения по кандидатуре в парламенте не хватает необходимого количества депутатов — часть из них находятся на больничках и в служебных командировках.

Напомним, занять пост главы администрации Костромы изъявили желание три человека: бывший сити-менеджер Алексей Смирнов, управлявший городом с 2018 года, экс-депутат городской думы Андрей Дюков и военный историк Михаил Ворошнин. Исполняющим обязанности главы городской администрации назначен первый заместитель Смирнова— Олег Болоховец.

Объясняя перспективы кандидатов порталу «Региональные комментарии» костромской политолог Николай Сорокин сказал, что не сомневается, что сити-менеджером Костромы вновь станет Алексей Смирнов. По убеждению эксперта, Андрей Дюков участвует в борьбе «по олимпийскому принципу, когда главное не победа, а участие» и является техническим кандидатом. Михаила Ворошнина, по его мнению, можно назвать достойным кандидатом, но «реальных шансов на победу у него нет».

Напомним, по уставу Костромы, принятому в 2010 году, глава города избирается из числа депутатов городской думы и обладает представительскими функциями, а глава администрации (сити-менеджер), отвечающий за хозяйственные дела, выбирается на конкурсной основе.

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