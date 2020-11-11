Париж, , 16:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память погибших в Первой мировой войне в день празднования Компьенского перемирия, заключенного 11 ноября 1918 года. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает France Info.

Глава Пятой республики принял участие в церемонии празднования 11 ноября, прошедшей около Триумфальной арки в Париже. Макрон посетил могилу неизвестного солдата и по традиции возложил венок у памятника премьер-министру Франции в годы Первой мировой войны Жоржу Клемансо.

Напомним, 10 ноября в ходе своего визита в Алжир министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен почтил память участников Фронта национального освобождения, добившегося независимости Алжира от Франции в 1962 году, чем вызвал критику со стороны французской партии «Национальное объединение».

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