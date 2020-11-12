Ватикан, , 00:45 — REGNUM Поздравляя Джо Байдена с достигнутым на президентских выборах результатом, редакция портала National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) чествует «второго президента-католика в истории нашей страны». Что, по мнению издания, стоит ждать от президентства Байдена, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Дебаты Дональтра Трампа и Джона Байдена Цитата из видео на YouTube

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Называя Дональда Трампа расистом, женоненавистником и нарциссом, портал с нетерпением ожидает «достойного честного лидера, который мог бы восстановить уровень уважения к администрации и к нашей нации. Многие католики, тем не менее, не разделили эту оптимистичную точку зрения и не проголосовали за Байдена, а предпочли республиканца, руководствуясь позицией по абортам. Издание считает такой подход неправильным, так как сейчас для жителей США есть проблемы более актуальные — а именно, пандемия коронавируса, здравоохранение и экономика.

«Сейчас настало время содействовать единству и целостности после многих лет страданий для столь многих, — заключает портал. — Мы приносим Байдену наши молитвы в ожидании, когда он запустит процесс, способный начать исцелять душу нации».

О других материалах, которые обсуждает католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь».