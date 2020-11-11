История вопроса

Материалы о политической жизни Таджикистана. Деятельность президента, правительства, парламента, кадровые перестановки, выборы, референдумы.



Главной внутренней политической интригой в Таджикистане, вокруг которой строятся значимые события в стране, остается передача власти нынешним президентом Эмомали Рахмоном одному из своих детей. Главным претендентом на пост главы страны считается сын Рахмона, действующий мэр столицы Таджикистана Рустам Эмомали.

