Душанбе, 11 ноября 2020, 15:57 — REGNUM В Хатлонской области Таджикистана от должности освобождены главы Хуросонского района, района Абдурахмони Джоми и города Нурек, сообщает издание «Азия-Плюс».
Отмечается, что в районе Абдурахмони Джоми вместо Саида Ёкубзода главой района станет его первый заместитель — Сафар Рахимзода.
Источник издания отмечает, что Хуросонский район вместо Рахматулло Сафарзода возглавит Илхом Ахмадзода.
Глава города Нурек Маликшо Негматов ранее был избран председателем независимых профсоюзов страны. Новым председателем города стал 37-летний Дилшод Асозода.