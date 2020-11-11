Москва, , 15:56 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса Госдума меняет формат проведения Совета Думы, а также круглых столов и совещаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, соответствующие поправки в Регламент Госдума приняла в ходе пленарного заседания.

Государственная Дума РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Предусматривается возможность по решению Совета Думы проводить заседание Совета Думы в режиме видео-конференц-связи, а также наделить председателя Государственной думы правом принять решение о проведении заседания Совета Думы в режиме видео-конференц-связи.

Аналогичные меры предусмотрены в отношении работы комитетов нижней палаты парламента.

Предусматривается возможность проведения мероприятий в Государственной думе — совещания, круглые столы, семинары, конференции и так далее в режиме видео-конференц-связи.

Нормы на касаются пленарных заседаний — они будут проходить в очном формате.

Ряд положений касается письменных обращений к председателю правительства РФ и вице-премьерам.