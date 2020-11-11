Москва, 11 ноября 2020, 15:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о новом порядке медосмотров для пилотов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.
Предусматривается, что порядок проведения предполетного (послеполетного) медицинского осмотра членов экипажа гражданского воздушного судна, предсменного (послесменного) медицинского осмотра диспетчеров управления воздушного движения устанавливается Минтрансом РФ по согласованию с Минздравом РФ.
Кроме того, устанавливается возможность расторжения трудового договора с лицом из числа специалистов авиационного персонала в период, когда указанное лицо считается подвергнутым наказанию за совершение административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также в случае, если указанное лицо не прошло обязательный периодический медицинский осмотр или обязательное медицинское освидетельствование, освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.