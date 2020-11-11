Киев, 11 ноября 2020, 15:54 — REGNUM Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. Об этом сказано в комментарии МИД Украины по случаю прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, опубликованном на официальном сайте министерства.
Украинские дипломаты считают, что следующие шаги сторон должны быть направлены на восстановление стабильности и жизнедеятельности региона. Кроме того, международное сообщество должно помочь окончательно урегулировать армяно-азербайджанский конфликт на основе международного права.
Напомним, Армения и Азербайджан заключили договор о прекращении боевых действий. Стабильность в регионе в течение пяти лет будут обеспечивать около 2 тыс. российских миротворцев.
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