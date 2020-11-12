Москва, , 07:07 — REGNUM Трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху — документ промежуточный, который будет дорабатываться. Но один вывод можно сделать уже сейчас. Надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе. Почему? Обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин предлагает посмотреть на параллели.1. Удержится ли в Армении у власти Никол Пашинян? К нему у граждан Армении накопилось слишком много претензий. Неспособность Пашиняна подготовить страну к войне, которая приближалась у всех на глазах, очевидна.2. В заявлении ничего не говорится о том, каким будет статус Нагорного Карабаха в ближайшие годы и на перспективу.3. По положению на середину года НКР была цветущим государством — кто будет восстанавливать разрушенное?4. Хотя Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет развернута «совместная миротворческая миссия из военнослужащих России и Турции», очень сомнительно, что армяне примут миротворцев из страны, которая не только осуществляла геноцид армян, но отказывается признать этот очевидный исторический факт. Остается вывод: нам надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе. Параллели между этими двумя ситуациями и подходами к ним Баку и Киева очевидны. Читайте статью Михаила Демурина «Война в Карабахе остановлена. Надо готовиться к войне в Донбассе».

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