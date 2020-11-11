Вашингтон, , 15:42 — REGNUM TikTok потребовал в Апелляционном суде США обязать Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в администрации президента Дональда Трампа отреагировать на заявку компании. Об этом сообщает Telesputnik.

Причина обращения в суд — отсутствие реакции CFIUS на приближающийся срок исполнения указа Трампа, согласно которому головная компания TikTok — китайская ByteDance — должна продать активы TikTok в США исходя из требований национальной безопасности.

По информации Verge, ранее CFIUS предписал, что в срок до 12 ноября ByteDance должен избавиться от «любых материальных или нематериальных активов или собственности, где бы они ни находились, которые используются для поддержки работы TikTok в США».

В ответ TikTok подал заявку на 30-дневное продление этого срока, однако не получил от ведомства ответа. В TikTok не понимают, что произойдет после истечения срока из предписания комитета.

«Весь последний год TikTok активно и добросовестно сотрудничал с CFIUS, чтобы разрешить проблемы в области национальной безопасности, даже несмотря на то, что мы не согласны с этими оценками», — говорится в заявлении TikTok. «Прошло почти два месяца с момента, когда президент предварительно одобрил наше предложение по устранению претензий. За это время мы предложили исчерпывающие решения для заключения соглашения, но не получили существенных отзывов о нашей обширной программе обеспечения конфиденциальности и безопасности данных», — отмечают в компании.

В TikTok уверены, что приближение к установленной CFIUS дате не оставляет компании других вариантов, кроме обращения в суд, для защиты ее прав и интересов более чем 1,5 тыс. сотрудников в США.