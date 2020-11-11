Бишкек, , 15:41 — REGNUM Лидер политической партии «Реформа», экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова подала в центральную избирательную комиссию заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Киргизии.

Отметим, что Сооронкулова стала известна благодаря тому, что стала единственным судьей конституционной палаты, выступившим против закона о введении запрета на участие в выборах для граждан, не сдавших свои биометрические данные, поскольку этот закон противоречит Конституции страны. Также Сооронкулова известна своими прозападными взглядами, в частности, она считает. что Крым принадлежит Украине.

За это парламент Киргизии уволил ее с должности судьи в июне 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

Ранее в ЦИК поступило еще 11 заявлений от кандидатов в президенты. На высшую государственную должность претендуют: