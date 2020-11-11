Бишкек, 11 ноября 2020, 15:41 — REGNUM Лидер политической партии «Реформа», экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова подала в центральную избирательную комиссию заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Киргизии.

Отметим, что Сооронкулова стала известна благодаря тому, что стала единственным судьей конституционной палаты, выступившим против закона о введении запрета на участие в выборах для граждан, не сдавших свои биометрические данные, поскольку этот закон противоречит Конституции страны. Также Сооронкулова известна своими прозападными взглядами, в частности, она считает. что Крым принадлежит Украине.

За это парламент Киргизии уволил ее с должности судьи в июне 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

Ранее в ЦИК поступило еще 11 заявлений от кандидатов в президенты. На высшую государственную должность претендуют:

  • экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
  • объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
  • руководитель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов,
  • эксперт-экономист Кубан Чороев,
  • осужденный за попытку захвата власти экс-губернатор Бектур Асанов,
  • политолог Бакыт Бакетаев,
  • экс-спикер парламента Канатбек Исаев,
  • эксперт по транспорту Абдыкаар Сыдыков,
  • бизнесмен Сазыкбай Турдумалиев,
  • осужденный за экстремизм активист Нурлан Мотуев,
  • директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев.