Бишкек, 11 ноября 2020, 15:41 — REGNUM Лидер политической партии «Реформа», экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова подала в центральную избирательную комиссию заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Киргизии.
Отметим, что Сооронкулова стала известна благодаря тому, что стала единственным судьей конституционной палаты, выступившим против закона о введении запрета на участие в выборах для граждан, не сдавших свои биометрические данные, поскольку этот закон противоречит Конституции страны. Также Сооронкулова известна своими прозападными взглядами, в частности, она считает. что Крым принадлежит Украине.
За это парламент Киргизии уволил ее с должности судьи в июне 2015 года.
ИА REGNUM напоминает, что досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.
Ранее в ЦИК поступило еще 11 заявлений от кандидатов в президенты. На высшую государственную должность претендуют:
- экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
- объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
- руководитель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов,
- эксперт-экономист Кубан Чороев,
- осужденный за попытку захвата власти экс-губернатор Бектур Асанов,
- политолог Бакыт Бакетаев,
- экс-спикер парламента Канатбек Исаев,
- эксперт по транспорту Абдыкаар Сыдыков,
- бизнесмен Сазыкбай Турдумалиев,
- осужденный за экстремизм активист Нурлан Мотуев,
- директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев.