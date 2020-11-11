Москва, , 15:35 — REGNUM Минтранс подсчитал доход от штрафов за нарушения при оплате проезда по платным дорогам России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Платная дорога © ИА Красная Весна

Расчетный объем штрафов составит по итогам 2020 года порядка 80 млн рублей, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

При этом, по его словам, 2021 и 2022 год принесут в дорожный фонд по 1,8 млрд рублей.

«Потому что это пиковые периоды. Дальше финансовая модель предполагает снижение количества собранных штрафов в виду снижения количества правонарушений — порядка 800−850 млн рублей, не более», — сообщил Зверев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

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