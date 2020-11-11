Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Родители должны быть в состоянии позволить себе дистанционное обучение, считает американский конгрессмен Энди Биггс. В своем твиттере 10 ноября законодатель комментирует публикацию CNBC о том, что, согласно данным проведенного в Великобритании исследования, жизнь с детьми не несет с собой большего риска заражения COVID-19.

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Более того, гласит исследование, в котором приняли участие 9 миллионов взрослых в Великобритании в возрасте до 65 лет"жизнь с детьми, по-видимому, снижает риск смерти от COVID-19».

«Здесь не должно быть никаких споров: если родители хотят отправить своих детей на индивидуальное обучение, у них должны быть возможности и выбор для этого. Подвергая наших детей только виртуальному обучению, мы подводим их», — говорит Биггс.

По убеждению республиканца, дети заслуживают лучшего, чем жалкая неспособность руководства страны придерживаться науки и здравого смысла, «когда дело доходит до реагирования на истерию COVID-19».