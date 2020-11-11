Москва, , 15:34 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об исчислении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Устанавливается зачисление в Федеральный дорожный фонд денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги по нормативу 100%.

Ранее Госдума обсудила законопроект об «автоматической» оплате проезда по платным дорогам. Также вводятся особенности оплаты штрафов за нарушения правил оплаты проезда. Сам же штраф для легковых автомобилей физлиц за неоплату проезда предлагается установить на уровне 1,5 тыс. рублей.

Расчетный объем штрафов составит по итогам 2020 года порядка 80 млн рублей, сообщил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

Читайте развитие сюжета: Минтранс ожидает миллиарды от штрафов за неоплату проезда по «платникам»