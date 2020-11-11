Киев, , 15:38 — REGNUM Отсутствие окончательных итогов местных выборов на Украине создаёт угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщила 11 ноября пресс-служба ведомства.

«Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряжённости и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов», — сказано в сообщении.

Данилов напомнил, что по закону окончательные итоги выборов должны были быть установлены 6 ноября 2020 года. Он также призвал немедленно установить и обнародовать результаты выборов.

Напомним, местные выборы на Украине состоялись 25 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) установил, что с апреля 2020 года рейтинг поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» рухнул с 29,9% до 18,7%.

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