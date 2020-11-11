Махачкала, , 15:31 — REGNUM В Дагестане будет создан ситуационный центр главы республики. Указ об этом подписал 9 ноября врио руководителя региона Сергей Мелихов. В ситуационный центр будет стекаться вся информация о событиях в республике, после чего по ней будут приниматься необходимые меры.

Общее руководство центром будет осуществлять глава Дагестана, а координировать деятельность поручено заместителю председателя правительства Дагестана, курирующего вопросы региональной политики в сфере развития цифровой экономики и связи. Этот пост с 24 сентября занимает Виктор Лемешко — полковник запаса ФСБ.

Так, на него возложена разработка порядка сбора и представления информации, плана работы по эксплуатации и плана работы по развитию ситуационного центра, плана проведения мероприятий и их информационного обеспечения и другие функции.

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