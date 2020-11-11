Баку, , 15:36 — REGNUM Военные действия в Нагорном Карабахе закончились победой Азербайджана. Об этом 11 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение после ранения в госпитале Баку, передает азербайджанское государственное телевидение.

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«Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — сказал он.

Также Алиев указал, что азербайджанская сторона проведет в Нагорном Карабахе оценку ущерба с привлечением международных экспертов и будет требовать от Еревана компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вторые за текущие сутки телефонные переговоры с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром провел министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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