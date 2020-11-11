Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Одним из способов определения мошенничества в бюллетенях для голосования по почте было бы изучить случайную выборку из нескольких тысяч голосов, предложил американский сенатор Рэнд Пол в своем твиттере 10 ноября.

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Это позволило бы определить уровень мошенничества, по мнению политика. «Если уровень мошенничества низок, избиратели могут быть убеждены в легитимности выборов. Если уровень мошенничества высок, то каждый бюллетень, отправленный по почте, должен быть проверен», — считает Пол.

Отметим, Twitter обозначил как подозрительное сообщение Пола о том, что если правительство отправило 1,1 миллиону мертвых людей стимулирующие к голосованию чеки, то «интересно, сколько из этих людей и проголосовало заочно?». По мнению Пола, данный акт со стороны Twitter говорит о том, что «теперь недопустимо задавать вопросы». Он предлагает переходить на платформу Parler и «готовиться к тому дню, когда Twitter будет гасить дебаты».