Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Сотрудники полиции в Тбилиси 11 ноября задержали на акции протеста члена партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Бесо Газделиани. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, протестная акция проходила возле здания окружной избирательной комиссии в столичном районе Самгори, где проходит подписание итоговых протоколов голосования на выборах в парламент страны. Активисты выступают против, так как считают итоги голосования «сфальсифицированными».

Сообщается, что Газделиани пытался приклеить на здание комиссии стикер, но правоохранители запретили ему это сделать. После второй попытки члена ЕНД задержали и увезли в участок.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что протестная акция также проходит возле окружной избирательной комиссии в Гори. Там тоже выступают против подписания итоговых протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста.

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