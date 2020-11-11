Анкара, , 15:27 — REGNUM Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление сегодня, 11 ноября, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В среду утром подписан протокол по совместному турецко-российскому центу контроля и мониторинга прекращения огня в Нагорном Карабахе», — приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера.

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Эрдоган уточнил, что Анкара совместно с Россией будет участвовать в миротворческих силах, которые будут созданы в регионе для наблюдения и контроля над выполнением соглашения по Карабаху. Планируется, что центр будет создан на освобожденных территориях Азербайджана.

Отметим, что ранее сегодня, 11 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об участии Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил, что введение турецких миротворцев в Нагорный Карабах не обсуждалось. Он подчеркнул, что эта тема никогда не обсуждалась.

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