Стокгольм, , 15:30 — REGNUM Правительственная партия «Зеленых» намерена закрыть все места по разведение норок в Швеции после того, как коронавирусная инфекция была обнаружена на десяти фермах. Об этом сообщила газета Expressen.

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»Мы должны закрыть их как можно скорее», — заявила лидер партии Исабелла Лёвин.

Однако, похоже, социал-демократы не согласны со своими коллегами из правительства.

«Государственные ведомства сигнализируют о том, что ситуация выглядит хорошей», — министр сельского хозяйства Швеции Дженни Нильссон.

В свою очередь, Лёвин подчеркивает, что в разгар пандемии коронавируса «крайне важно, чтобы мы придерживались принципа предосторожности».

Напомним, что ранее коронавирусная инфекция у норок была выявлена на десяти фермах, расположенных в Блекинге.

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