Москва, , 15:24 — REGNUM В Организации договора о коллективной безопасности положительно оценили прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития», — сказал Зась.

Он напомнил, что в ОДКБ не раз призывали Армению и Азербайджан вернуться к режиму прекращения огня и урегулированию конфликта «исключительно путем мирных переговоров».

Зась также подчеркнул, что ввод российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха является «существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами», и напомнил, что решение конфликта в регионе возможно только политико-дипломатическими методами.