Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Губернаторская поправка к бюджету 2021 года могла бы перераспределить финансирование в пользу лекарственного обеспечения и жилищных программ, но не сделает этого. Об этом 11 ноября на заседании Заксобрания заявил депутат от «Яблока» Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, поправка губернатора Александра Беглова пока только внесена в ЗакС и еще не рассматривалась, но, согласно имеющемуся регламенту, на этапе второго чтения бюджета масштабных обсуждений ЗакС не проводит. На это посетовал и Вишневский, воспользовавшись возможностью выступить по схожему вопросу заранее.

«В этой поправке нет ни копейки на лекарства для льготников <…>. Комитет по здравоохранению официально и дважды подтверждал, что необходимо дополнительно 8 миллиардов на следующий год на лекарства для льготников. Ни рубля губернатор своей поправкой ко второму чтению добавить не счел возможным», — сказал депутат.

Он также напомнил, что Жилищный комитет ранее заявлял о необходимости 3,5 млрд рублей на капремонт многоквартирных домов, а глава комитета Виктор Борщев говорил, что если эти деньги не будут выделены, то на 3 рубля с каждого квадратного метра повысится тариф за капремонт с 2021 года. Сейчас в бюджете Петербурга на эти цели не запланировано никаких денег.

«Ни копейки не добавлено на эти цели. Ни копейки не добавлено губернаторской поправкой на расселение коммунальных квартир. Деньги, заложенные на следующий год в пять раз меньше тех, что были в прошлом. Ни копейки дополнительной на программу «Молодежи — доступное жилье». Обращаю внимание на такой факт, как недавнее указание министерства здравоохранения о том, что лечиться с легкой формой коронавируса дома можно, только если есть отдельная комната. У многих ли есть эти отдельные комнаты? А тем более если мы тормозим расселение коммуналок и предоставление жилья молодежи? К чему это приведет: или будут обманывать и говорить, что да, отдельные комнаты есть, или захлебнутся существующие больницы», — сказал Вишневский.

Депутат также заметил, что Беглов не добавил финансирование перевозчикам, а значит, прогнозирует депутат, со следующего года точно повысится стоимость проезда, в том числе и по льготным проездным или «Подорожнику».

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Александр Беглов предлагает увеличить план по доходам в 2021 год на 28,2 млрд — до 623,5 млрд рублей, расходов — на 30,7 млрд, до 710,7 млрд рублей. Дефицит при этом уменьшится до 14,4% от собственных доходов и составит 87,2 млрд рублей. Беглов добавляет средства на строительство метро, здравоохранение, реставрацию памятников культуры и транспортную реформу.

Кроме того, в бюджете сохраняются траты в 2,5 млрд рублей концессионеру Западного скоростного диаметра и 5 млрд рублей — компании «СКА Арена» на строительство ледового стадиона на месте снесенного СКК «Петербургский». Вишневский также остался этим недоволен, отметив, что обязательства перед концессионерами нельзя исполнять в ущерб обязательств перед жителями, установленных законом.

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