Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Шокирующим, позорным и опасным назвала конгрессмен Эбигейл Спенбергер в своем твиттере высказывание госсекретаря Майка Помпео о том, что впереди США ждет «плавный транзит ко второму сроку Трампа». Слова Помпео передал 10 ноября C-span.

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«Наши свободные и справедливые выборы и наша приверженность мирному транзиту власти уже давно являются основой силы нашей страны и нашим примером в мире, но госсекретарь Помпео сейчас, похоже, отрицает результаты наших выборов. Это должно шокировать каждого американца, который заботится об основах нашей нации и нашей национальной безопасности», — пишет конгрессмен.

По мнению законодателя, «это ужасно, что Помпео будет продвигать тот тип сообщения, который мы ранее слышали только от приспешников иностранных диктаторов, которых наша нация с гордостью осуждала».

С ней согласен сенатор Кори Букер, который настаивает, что подобные комментарии вредят демократии и подрывают положение США во всем мире. Букер требует признать победу Джо Байдена и «двигаться вперед с мирной передачей власти».