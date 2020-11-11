Москва, , 15:17 — REGNUM Законопроект о статусе региональных информационных систем в системе ЖКХ внесла в Госдуму депутат от «Единой России» Ирина Белых, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Поправки предполагают определение статуса региональных систем и их места в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством.

В частности, предлагается установить, что случае если в субъекте РФ создана и эксплуатируется региональная система, осуществляющие деятельность на территории соответствующего региона поставщики информации, подлежащей обязательному размещению в системе, обязаны размещать такую информацию в такой региональной системе.

Система и региональная система должны обеспечивать возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в электронной форме, в случаях, когда предоставление таких услуг осуществляется с использованием системы в соответствии с федеральными законами. При этом в случаях, когда региональная система обеспечивает возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление таких услуг должно осуществляться на территории соответствующего региона с использованием региональной системы.

Предполагается, что Минстроем будет определен порядок доступа граждан и юридических лиц к информации, размещенной в системе или региональной системе, учитывающий установленные федеральными законами ограничения такого доступа, а также перечень, формы и порядок предоставления в систему из региональной системы ее оператором агрегированной аналитической информации, необходимой для обеспечения осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти.