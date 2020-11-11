Гори, Грузия, , 15:19 — REGNUM Акцию протеста в городе Гори организовали 11 ноября члены оппозиционных партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и «Лело для Грузии». Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, протестующие собрались возле здания 15-й окружной избирательной комиссии. Они выступают против подписания итогового протокола голосования на парламентских выборах. Активисты заявляют, что не согласны с выводами членов комиссии и обвиняют их в «фальсификациях».

Сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции. Данных о каких-либо происшествиях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии суд не удовлетворил 99% исков о нарушениях на выборах – Капанадзе

Читайте развитие сюжета: В Тбилиси на акции протеста задержали члена оппозиционной партии