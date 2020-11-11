Москва, , 15:09 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о молодежной политике, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Молодость Иван Шилов © ИА REGNUM

На федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». Документом сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к молодежи — это лица в возрасте от 14 до 35 лет.

Ко второму чтению добавят формулировку «включительно», чтобы исключить разную трактовку.

Устанавливается, что молодой семье меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством РФ, оказываются однократно вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам — членам указанной молодой семьи.

Закрепляются полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере молодежной политики.

Законопроект является «векторным» актом, создающим единое правовое поле в сфере молодежной политики, в рамках которого могут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в этой сфере.

Свои законы уже приняли 73 региона России.

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