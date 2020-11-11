Вашингтон, , 15:08 — REGNUM В распоряжении Пхеньяна находится порядка 60 ядерных боеголовок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Института исследования национальной безопасности (INSS).

По оценкам экспертов, в распоряжении КНДР находится 15−60 ядерных боеголовок, а также около 650 баллистических ракет.

В докладе отмечается, что военные КНДР провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной поразить территорию США, а также помогают и передают военные технологии Ирану, Судану, Йемену и Сирии.