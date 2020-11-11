Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Республиканец Митч Макконелл является одним из самых влиятельных политиков Вашингтона. В значительной степени именно благодаря ему в Верховном суде США сейчас преобладают консерваторы. Теперь лидер сенатского большинства защищает право Трампа обжаловать результаты президентских выборов. Макконелл описывается наблюдателями как хороший тактик и сильный игрок в борьбе за власть. Поэтому он знает, что будущий президент Джозеф Байден нуждается в нем. Об этом в своей статье сообщила журналистка крупнейшей шведской ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter Санна Бьорлинг.

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Если республиканцы сохранят большинство в Сенате, Макконнелл продолжит руководить его работой. В Сенате он, безусловно, является ключевой фигурой, и новоизбранный президент Джо Байден будет зависеть от поддержки республиканцев при принятии законов и одобрении своих кандидатур на высшие посты. Но как это будет происходить, еще неизвестно.

«Хитрый» и «искусный» игрок, хорошо разбирающийся в политики, — пожалуй, так описывают Макконелла в Вашингтоне, подчеркивает Бьорлинг. Назначения судей в Верховный суд хорошо это доказывают.

Она напомнила, что когда в феврале 2016 года умер Антонин Скалиа, то есть за девять месяцев до выборов, именно Макконнелл отказался одобрить предложение тогдашнего президента Барака Обамы о замене судьи. Однако в случае со смертью судьи Рут Бейдер Гинзбург Макконелл развернулся на 180 градусов и протолкнул кандидатуру консервативной Эми Кони Барретт.

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