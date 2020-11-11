Омск, , 14:59 — REGNUM Отправлены в отставку заместители министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова и Георгий Бутаев. Эту информацию ИА REGNUM 11 ноября подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.

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В министерстве их отставку объяснили тем, что у Маловой и Бутаева «были такие же срочные контракты», как и у Ирины Солдатовой, уволенной недавно с поста министра здравоохранения Омской области.

«В связи с расторжением контракта с министром с заместителями контракты расторгаются автоматически», — подчеркнули в пресс-службе.

По сообщениям омских массмедиа, в конце прошлой недели стало известно, что Малова и Бутаев написали заявления на увольнение по собственному желанию. В облправительство их за собой в своё время привела экс-глава минздрава Ирина Солдатова, передаёт «СуперОмск». Малова курировала управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям. Бутаев отвечал за лекарственное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Солдатова лишилась поста министра здравоохранения Омской области после инцидента со скорыми в Омске. 27 октября двух тяжелобольных пациентов с подозрением на коронавирус долгое время возили в машинах скорой помощи, так как не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. В итоге скорые привезли этих пациентов к зданию омского минздрава.

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5 ноября омский губернатор Александр Бурков отправил Ирину Солдатову в отставку с поста главы областного минздрава.

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