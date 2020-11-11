Ереван, , 14:57 — REGNUM В столице Армении Ереване на митинге один из представителей оппозиционной партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») заявил о создании комитета национального спасения.

Отметим, сегодня, 11 ноября, в Ереване проходит оппозиционный митинг, участники которого выступают против подписания соглашения по Нагорному Карабаху и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На площади Свободы митингующие скандируют «Никол (Пашинян) — предатель». Происходят стычки с правоохранителями.

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