Москва, , 14:56 — REGNUM Создание в России нового защищённого пункта управления в том числе стратегическими ядерными силами находится на финальном этапе. Об этом заявил президент России Владимир Путин 11 ноября в ходе совещания по системам управления стратегическим ядерным оружием.

Президент пояснил, что ему доложили о близком завершении этого проекта. В России появится новый, обладающий «практически абсолютной защитой» пункта управления в том числе стратегическими ядерными силами, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин сравнил системы управления ядерными силами РФ с автоматом Калашникова по современности, простоте и надёжности.

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