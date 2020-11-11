Киев, , 14:52 — REGNUM В случае проведения президентских выборов на Украине в октябре 2020 года, за действующего президента страны Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% избирателей. Об этом сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 11 ноября на официальном сайте организации.

Социологи отметили, что в апреле 2020 года соответствующий показатель составлял 40,9%.

Противником Зеленского в гипотетическом втором туре стал бы бывший президент Украинцы Пётр Порошенко. С апреля его рейтинг подрос почти на 2% — с 15,7% до 17,3%.

Если бы в октябре состоялись выборы в Верховную раду, то больше всего голосов набрала бы партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 22,1%, на втором месте «Европейская солидарность» — 19,3%, а на третьем месте «Слуга народа» — 18,7%. Отметим, что в апреле за пропрезидентскую партию были готовы проголосовать 29,9% опрошенных.

Как сообщила пресс-служба социологического Центра Разумкова, Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинских политиков. Ему доверяет 33%, а не доверяет 62%.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленскому доверяют более 30% жителей Украины — опрос