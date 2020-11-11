Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Место вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского, который занимался энергетикой и уволился из Смольного, может занять глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко.

По ее мнению, пост профильного вице-губернатора займет человек из нынешнего состава правительства северной столицы.

«Скорее всего в этом вопросе руководство города прислушается к рекомендациям Максима Шаскольского — тарифная отрасль очень ответственная и сложная, преемник должен разбираться в ней от и до. Наиболее вероятной фигурой на данный пост представляется действующий председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин. Вопрос в том, одобрит ли это назначение губернатор города Александр Беглов», — подчеркнула Ветренко.

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Напомним, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Максим Шаскольский назначен на должность руководителя Федеральной антимонопольной службы. Обязанности по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования в Петербурге с 11 ноября временно возложены на вице-губернатора Максима Соколова, курирующего в Смольном транспортную и инфраструктурную политику.

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