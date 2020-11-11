Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Новых ограничений по коронавирусу в Петербурге будет достаточно, если жители города проявят «гражданскую ответственность». Об этом 11 ноября заявил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Хочу обратить внимание на то, что вводятся только самые необходимые меры профилактики заболеваемости — ограничение количества посетителей массовых мероприятий, приостановление оказания некоторых видов услуг, финансируемых за счет бюджета. Что касается самоизоляции граждан старше 65 лет, то позаботиться о здоровье и самой жизни людей старшего поколения — наш государственный долг», — сказал Макаров.

Напомним, с 14 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в городе запрещено пускать в театры, кинотеатры и на другие культурные площадки зрителей больше, чем 50% от имеющихся мест, будут закрыты все государственные кружки и секции, пожилые люди старше 65 лет обязаны находиться на самоизоляции, за исключением прогулок, походов в магазин и обращения за медпомощью.

«Если все мы будем проявлять высокую гражданскую ответственность, соблюдать дисциплину, уверен, дополнительных мер не потребуется. Город будет жить нормальной жизнью и достойно справится с вызовом пандемии», — считает Вячеслав Макаров.

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