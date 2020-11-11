Москва, , 14:51 — REGNUM Москва будет вести работу с теми американскими политиками, которые останутся в США у власти после 20 января 2021 года. Об этом 11 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Мы, как неоднократно говорилось, будем сотрудничать и взаимодействовать с той администрацией и с тем президентом, которые будут во власти, придут во власть или останутся во власти, с теми, кто будут во власти после 20 января 2021 года», — приводит слова замглавы МИД России РИА Новости, сказанные им на полях клуба «Валдай».

Также Рябков уточнил, что российские власти никак не оценивают задержку с передачей власти в США и оценивают это, как «смену погоды за окном», то есть как к тому, что не имеет к ним отношения.

Кроме того, он указал, что американские коллеги рано или поздно смогут разобраться со сложившимися у них обстоятельствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что ввиду крайне негативного опыта 2016 года Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США от американской Демократической партии Джозефа Байдена.