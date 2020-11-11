Ереван, , 14:39 — REGNUM Бывший президент Армении Серж Саргсян получил повестку с требованием явиться в Службу национальной безопасности республики, сообщает 11 ноября издание Tert.am.

«Служба нацбезопасности направила повестку Саргсяну с предписанием явиться в СНБ», — говорится в сообщении.

Вместе с тем официального комментария от СНБ не имеется. Причина вызова также не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 ноября, в столице Армении Ереване проходит оппозиционный митинг, участники которого выступают против подписания соглашения по Нагорному Карабаху и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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